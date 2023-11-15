Новый производственно-складской комплекс открыли в Автозаводском районе Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

ООО "НижБел" при поддержке Корпорации развития Нижегородской области построило производственно-складской комплекс для обслуживания грузового транспорта в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Согласно информации, в комплексе будут проводить восстановление основных агрегатов грузовиков "КамАЗ", доработку большегрузного транспорта, хранение готовой продукции, также планируется оказывать логистические услуги.

Реализация этого проекта позволила создать 720 новых рабочих мест для специалистов машиностроительной и логистической отрасли. Объем инвестиций составил 1,51 млрд рублей.

Напомним, по инициативе ООО "НижБел" до логистического центра на улице Береговой был продлен маршрут автобуса А-54.

Ранее сообщалось, что нижегородский совет по земельным отношениям одобрил заявку на создание портовой инфраструктуры на Бору.