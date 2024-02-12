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Общество

Нижегородцам напомнили о штрафах за автомобили, мешающие уборке снега

15 февраля 2024 18:56  [275] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Сотрудники нижегородского управления АТИ по поручению Юрия Шалабаева ежедневно совместно с представителями ДУКов выходят в рейды для выявления автомобилей, препятствующих механизированной уборке снега.

Как пояснили в городской администрации, если машина мешает работе спецтехники в периоды, установленные обнародованными графиками выполнения работ, то её владельцу грозит штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей, а юридическим лицам - от 50 до 100 тысяч рублей.

Начальник Приокского отдела управления АТИ Александр Криводубский рассказал, как проходит процедура фиксации нарушений.

"Перед уборкой территории вывешивается график, где жители предупреждаются про плановую уборку. В момент уборки внутридомовой территории специалист фиксирует транспортные средства, которые мешают уборке, после этого обрабатывает фотоматериалы. Затем формируется запрос в ГИБДД, после чего принимается решение о возбуждении либо отказе в возбуждении административного производства", - рассказал специалист.

Если ГИБДД примет положительное решение, то будет составлен протокол, который рассматривается на административной комиссии. В случае признания владельца транспортного средства виновным, информация об этом направляется ему через портал госуслуг.

Дорожники указывают, что припаркованные автомобили значительно замедляют их работу. Спецтехнике приходится лавировать среди машин, а дворникам - вручную дочищать участки.

Напомним, что свыше 150% месячной нормы снега выпало в Нижнем Новгороде в январе. А на начало февраля зафиксировано уже столько же снега, сколько за всю предыдущую зиму. Сейчас нижегородские дорожные службы работают в круглосуточном режиме.

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Теги:
Городское хозяйство Снег
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