Свыше 150% месячной нормы снега выпало в Нижнем Новгороде в январе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале рассказал об оперативном штабе, где обсуждалась работа дорожных служб в период циклона "Ольга", который пришел в регион вчера вечером.

По словам мэра, в январе в нагорной части Нижнего Новгорода выпало 75,5 см снега при норме в 50 см. В заречной части при норме чуть больше 36 см выпало около 64 см снега. Отклонения от нормы составили 152 и 175% соответственно.

"В цифрах погоду привыкли видеть синоптики и специалисты дорожных и коммунальных предприятий, а вот все мы, жители нашего города, видим ее по-другому. Цифры здесь неважны, главное - вовремя ли мы приехали на работу и удобно ли было пройти с ребенком до школы", - отметил Юрий Шалабаев.

Глава города подчеркнул, что сейчас нижегородские дорожные службы работают в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что АТИ Нижнего Новгорода возбудила 1039 производств за плохую уборку снега.

Также напомним, что станцию снеготаяния планируют построить в Автозаводском районе.