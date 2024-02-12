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Общество

Реконструкцию трамвайных путей в Сормове в Нижнем Новгороде завершат в марте

16 февраля 2024 10:37  [247] Общество

Фото: Фото: Telegram-канал Михаила Першина

ООО "Современные трамвайные конструкции" планирует завершить реконструкцию трамвайных путей на Сормовском кольце в Нижнем Новгороде в марте 2024 года. Об этом сообщил депутат Заксобрания региона Михаил Першин на своей страничке в соцсети "Вконтакте".

Депутат в ходе выездного совещания вместе с представителями минтранса области, регионального парламента и мэрии Нижнего Новгорода проверили, как продвигаются работы по реконструкции трамвайных путей в Сормовском и Московском районах города.

"Работы на Сормовском кольце планируется завершить в марте. Осталось закончить реконструкцию лишь на трех небольших участках, где требовалась заменить грунт из-за пересечения рельсов с речками Параша и Левинка в районе улиц Циолковского и Ярошенко. В марте будет запущено движение по трамвайным маршрутам №6 и №7", - пояснил Михаил Першин.

Депутат добавил, что сейчас завершаются работы по замене трамвайных путей на участке от станции метро "Буревестник" до Сормовского кольца. Весной подрядчику предстоит еще сделать участок от Буревестника до Московского вокзала.

Благоустройство территории около трамвайной линии начнется при наступлении теплой погоды и продолжится, ориентировочно, до июня 2024 года.

Напомним, движение трамваев №6 "Московский вокзал – Центр Сормово" и №7 "Московский вокзал – Улица Ярошенко было приостановлено в июле 2023 года из-за реконструкции путей на сормовском кольце.

Ранее работы планировалось завершить к началу 2024 года.

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Теги:
Трамвай Транспорт
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