Поле на стадионе "Химик" в Дзержинске заменят в 2024 году
Приём заявлений для участия в ДЭГ
Экспозицию в зале Маковского обновили в НГХМ
Закрытие старого Борского моста на ремонт запланировано на 20 марта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
30 января 2024 18:39  [16] Нижегородские коммунальщики продолжают очищать дороги от снега в круглосуточном режиме
30 января 2024 18:22  [67] Галина Михайлова провела встречу с коллективом Чкаловской ЦРБ
30 января 2024 18:08  [94] Парковку ограничат на Оранжерейном тупике в Нижнем Новгороде с 20 февраля
30 января 2024 17:54  [98] Здание театра кукол отремонтируют в Нижнем Новгороде за 54 млн рублей
30 января 2024 17:36  [180] Подрядчику осталось обновить 475 метров трамвайных путей в Сормовском районе
30 января 2024 17:03  [137] Довоенный дом на улице Кутузова в Нижнем Новгороде планируют снести
30 января 2024 16:20  [155] Медосвидетельствование для желающих служить по контракту упростили в России
30 января 2024 16:09  [141] Почти 70 производств за ненадлежащее содержание кровель возбуждено с начала зимы в Нижнем Новгороде
30 января 2024 15:47  [166] Нижегородское "Теплоэнерго" завершит второй этап ремонта на улице Коминтерна в ночь на 31 января
30 января 2024 15:24  [180] Касьяновский овраг в Нижнем Новгороде будет благоустроен за 97,8 млн рублей
Общество

Подрядчику осталось обновить 475 метров трамвайных путей в Сормовском районе

30 января 2024 17:36  [180] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подрядчику осталось обновить 475 метров трамвайных путей в Сормовском районе. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем со ссылкой на ООО "Экологические проекты".

Согласно информации, на сормовском кольце работы выполнены на 95%, на улице Коминтерна – на 100%.

Отмечается, что сложности возникли на двух пересечениях с реками Параша и Левинка. Здесь подрядчик должен обеспечить сохранность водопропускных труб и построить разгрузочные железобетонные плиты на сваях, однако при выполнении работ было выявлено сильное заиливание и обводнение грунтов, в связи с чем потребовалось заместить "плохие" грунты.

В ближайшее время начнутся работы по формированию монолитной плиты с дальнейшим устройством на данном участке рельсового полотна.

Также сейчас завершаются работы по формированию криволинейных участков на улицах Ярошенко и Черняховского.

Работы по модернизации путей планируется завершить в первом квартале 2024 года, после чего возобновится работа трамваев №6 и №7.

Напомним, движение трамваев №6 "Московский вокзал – Центр Сормово" и №7 "Московский вокзал – Улица Ярошенко было приостановлено в июле 2023 года из-за реконструкции путей на сормовском кольце.

Ранее работы планировалось завершить к началу 2024 года.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Сормовский район Трамвай
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2024 в Нижнем Новгороде
19 января 2024 12:00Крещенские купания - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph