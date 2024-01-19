Подрядчику осталось обновить 475 метров трамвайных путей в Сормовском районе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подрядчику осталось обновить 475 метров трамвайных путей в Сормовском районе. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем со ссылкой на ООО "Экологические проекты".

Согласно информации, на сормовском кольце работы выполнены на 95%, на улице Коминтерна – на 100%.

Отмечается, что сложности возникли на двух пересечениях с реками Параша и Левинка. Здесь подрядчик должен обеспечить сохранность водопропускных труб и построить разгрузочные железобетонные плиты на сваях, однако при выполнении работ было выявлено сильное заиливание и обводнение грунтов, в связи с чем потребовалось заместить "плохие" грунты.

В ближайшее время начнутся работы по формированию монолитной плиты с дальнейшим устройством на данном участке рельсового полотна.

Также сейчас завершаются работы по формированию криволинейных участков на улицах Ярошенко и Черняховского.

Работы по модернизации путей планируется завершить в первом квартале 2024 года, после чего возобновится работа трамваев №6 и №7.

Напомним, движение трамваев №6 "Московский вокзал – Центр Сормово" и №7 "Московский вокзал – Улица Ярошенко было приостановлено в июле 2023 года из-за реконструкции путей на сормовском кольце.

Ранее работы планировалось завершить к началу 2024 года.