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Общество

Нижегородская канатная дорога будет работать по измененному расписанию 23-25 февраля

16 февраля 2024 11:32  [177] Общество

Расписание канатной дороги Нижний Новгород - Бор изменится в период предстоящих выходных дней 23-25 февраля. Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".

Так, 23 февраля канатка будет работать с 9 часов утра до 22 часов.

24 февраля переправа будет действовать с 6 часов 45 минут утра до 22 часов.

Наконец, 25 февраля канатная дорога будет осуществлять пассажирские перевозки с 9 часов утра до 22 часов.

Ранее сообщалось, что проект канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде планируется подготовить к февралю 2024 года.

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Теги:
Канатная дорога Общественный транспорт
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