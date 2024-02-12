Нижегородские коммунальщики работают в усиленном режиме из-за снегопада Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижний Новгород 16 февраля пришёл очередной большой снегопад, который продлится до конца дня.



Подготовка к грядущему снежному фронту, который шёл из столицы, была начата в четверг вечером. В ходе оперштаба глава города Юрий Шалабаев подчеркнул, что в такую погоду ночью работа не останавливается, а наоборот усиливается.

По словам мэра, неделя без снегопадов значительно помогла дорожникам в работе, и на данный момент вывезено уже более 1,5 млн кубометров снега.

Сейчас нижегородские коммунальщики снова работают в усиленном режиме.

Так, в ночь на 16 февраля во всех районах города дороги обработали противогололёдными материалами.

В Автозаводском районе снегоуборочная техника в течение дня работает на улицах Автомеханической, Дьяконова, Минеева, Космической, Патриотов, Львовской, Строкина, пр.Октября и других. В скверах прочищают пешеходные дорожки.

В Ленинском районе подрядчики чистят тротуары, остановочные площадки и вывозят снег с проспекта Ленина и местных проездов.

В Приокском районе отдельные бригады обеспечивают порядок на тротуарах и остановочных площадках. Глава райадминистрации также дал команду ДУКу обеспечить работу дворников и техники.

В Сормовском районе в течение суток прометание и обработка улично-дорожной сети будет продолжаться в соответствии с погодными условиями. Идут работы по вывозу снега с проспектов 70 лет Октября, Кораблестроителей, участков улиц Энгельса, Метро, Краснодарской, Павла Мочалова и Иванова.

В Советском районе автопоезда комбинированных машин работают на улицах Богородского, Героев Донбасса, Бекетова, проспекте Гагарина, Окском съезде, Молитовском мосту и т.д. Дорожные рабочие расчищают тротуары, подходы к пешеходным переходам и остановкам. ДУКи продолжат работы на внутридворовых проездах.

В Нижегородском районе коммунальные службы направили все силы на расчистку остановок общественного транспорта, тротуаров, мостов, лестниц, пешеходных зон. В приоритете - улицы с высоким автомобильным трафиком: Родионова, Варварская, М. Горького, Ижорская, набережная Гребного канала, Казанское шоссе, Нижне-Волжская набережная, пл. Сенная и другие.

В Канавинском районе дорожники обрабатывали улицы Советскую, Бетанкура, Карла Маркса, Стрелку,Волжскую набережную, площадь Революции, Канавинский мост и Метромост. Также коммунальщики расчищали тротуары по всем улицам района.

В Московском районе комбинированные дорожные машины сегодня обрабатывают Сормовское и Московское шоссе, пр. Героев, улицы Народную, Чаадаева, Куйбышева, Бурнаковскую, Бурнаковский проезд. Продолжаются работы по вывозу снега с остановочных павильонов.

Напомним, сотрудники нижегородского управления АТИ ежедневно совместно с представителями ДУКов выходят в рейды для выявления автомобилей, препятствующих механизированной уборке снега. Если машина мешает работе спецтехники во время выполнения работ, то её владельцу грозит штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей, а юридическим лицам - от 50 до 100 тысяч рублей.