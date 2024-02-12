Полумарафон "Беги, Герой!" пройдёт в Нижнем Новгороде 19 мая
Поле на стадионе "Химик" в Дзержинске заменят в 2024 году
Хоккейную школу "Торпедо" планируется построить по концессии
Щит "Владимир" будет идти до площади Свободы 9 месяцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
16 февраля 2024 19:22  [128] ИТ-кампус "НЕЙМАРК" и НИУ ВШЭ-Нижний Новгород подписали соглашение о первой сетевой программе высшего образования
16 февраля 2024 18:43  [117] Участники Всемирного фестиваля молодежи будут управлять городским округом
16 февраля 2024 18:26  [168] Максут Шадаев и Глеб Никитин осмотрели строительную площадку ИТ-кампуса "Неймарк"
16 февраля 2024 18:04  [144] Новый цифровой рентген-аппарат установили в филиале областной стоматологии
16 февраля 2024 17:52  [172] ИТ-кампус "НЕЙМАРК" и холдинг Т1 планируют развивать совместные образовательные программы
16 февраля 2024 17:44  [187] Организацию дорожного движения изменили на перекрёстке Белинского-Ошарской
16 февраля 2024 17:16  [158] Педагог школы №85 Лариса Малыгина победила в конкурсе "Моё призвание – учитель"
16 февраля 2024 16:56  [169] Нижегородские коммунальщики работают в усиленном режиме из-за снегопада
16 февраля 2024 16:32  [176] Музей А.М. Горького и НИУ ВШЭ подписали соглашение о сотрудничестве
16 февраля 2024 16:09  [152] Путин объявил о продлении программы "Молодая семья"
Общество

Нижегородские коммунальщики работают в усиленном режиме из-за снегопада

16 февраля 2024 16:56  [169] Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижний Новгород 16 февраля пришёл очередной большой снегопад, который продлится до конца дня.

Подготовка к грядущему снежному фронту, который шёл из столицы, была начата в четверг вечером. В ходе оперштаба глава города Юрий Шалабаев подчеркнул, что в такую погоду ночью работа не останавливается, а наоборот усиливается.

По словам мэра, неделя без снегопадов значительно помогла дорожникам в работе, и на данный момент вывезено уже более 1,5 млн кубометров снега.

Сейчас нижегородские коммунальщики снова работают в усиленном режиме.

Так, в ночь на 16 февраля во всех районах города дороги обработали противогололёдными материалами.

В Автозаводском районе снегоуборочная техника в течение дня работает на улицах Автомеханической, Дьяконова, Минеева, Космической, Патриотов, Львовской, Строкина, пр.Октября и других. В скверах прочищают пешеходные дорожки.

В Ленинском районе подрядчики чистят тротуары, остановочные площадки и вывозят снег с проспекта Ленина и местных проездов.

В Приокском районе отдельные бригады обеспечивают порядок на тротуарах и остановочных площадках. Глава райадминистрации также дал команду ДУКу обеспечить работу дворников и техники.

В Сормовском районе в течение суток прометание и обработка улично-дорожной сети будет продолжаться в соответствии с погодными условиями. Идут работы по вывозу снега с проспектов 70 лет Октября, Кораблестроителей, участков улиц Энгельса, Метро, Краснодарской, Павла Мочалова и Иванова.

В Советском районе автопоезда комбинированных машин работают на улицах Богородского, Героев Донбасса, Бекетова, проспекте Гагарина, Окском съезде, Молитовском мосту и т.д. Дорожные рабочие расчищают тротуары, подходы к пешеходным переходам и остановкам. ДУКи продолжат работы на внутридворовых проездах.

В Нижегородском районе коммунальные службы направили все силы на расчистку остановок общественного транспорта, тротуаров, мостов, лестниц, пешеходных зон. В приоритете - улицы с высоким автомобильным трафиком: Родионова, Варварская, М. Горького, Ижорская, набережная Гребного канала, Казанское шоссе, Нижне-Волжская набережная, пл. Сенная и другие.

В Канавинском районе дорожники обрабатывали улицы Советскую, Бетанкура, Карла Маркса, Стрелку,Волжскую набережную, площадь Революции, Канавинский мост и Метромост. Также коммунальщики расчищали тротуары по всем улицам района.

В Московском районе комбинированные дорожные машины сегодня обрабатывают Сормовское и Московское шоссе, пр. Героев, улицы Народную, Чаадаева, Куйбышева, Бурнаковскую, Бурнаковский проезд. Продолжаются работы по вывозу снега с остановочных павильонов.

Напомним, сотрудники нижегородского управления АТИ ежедневно совместно с представителями ДУКов выходят в рейды для выявления автомобилей, препятствующих механизированной уборке снега. Если машина мешает работе спецтехники во время выполнения работ, то её владельцу грозит штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей, а юридическим лицам - от 50 до 100 тысяч рублей.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Снег
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph