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Общество

Первые электробусы вышли на маршрут в Нижнем Новгороде

19 февраля 2024 11:24  [143] Общество

Фото: Александр Воложанин

Первые электробусы вышли на маршрут в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

Как написал губернатор, первые машины ЛиАЗ стали курсировать на маршруте №11 в Автозаводском районе с утра 19 февраля.

"Этот маршрут изначально организован для доставки сотрудников Горьковского автозавода и работает в самые пиковые часы. Расписание электробусов: утром с 5 утра, затем с 13 до 18 часов", - отметил глава региона.

Как сообщалось ранее, в январе 2024 года в Нижний Новгород поступили 74 электробуса.

Также сообщалось, что тестируемые в Нижнем Новгороде электробусы "МиНиН" отправят на доработку.

Электробусы планируется задействовать на 11 маршрутах в Нижнем Новгороде.

В ноябре 2023 года в Нижнем Новгороде презентовали российско-белорусский электробус "МиНиН".

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Теги:
Общественный транспорт
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