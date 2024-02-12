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Первые электробусы вышли на маршрут в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.
Как написал губернатор, первые машины ЛиАЗ стали курсировать на маршруте №11 в Автозаводском районе с утра 19 февраля.
"Этот маршрут изначально организован для доставки сотрудников Горьковского автозавода и работает в самые пиковые часы. Расписание электробусов: утром с 5 утра, затем с 13 до 18 часов", - отметил глава региона.
Как сообщалось ранее, в январе 2024 года в Нижний Новгород поступили 74 электробуса.
Также сообщалось, что тестируемые в Нижнем Новгороде электробусы "МиНиН" отправят на доработку.
Электробусы планируется задействовать на 11 маршрутах в Нижнем Новгороде.
В ноябре 2023 года в Нижнем Новгороде презентовали российско-белорусский электробус "МиНиН".
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