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Культура и отдых

Патриотический концерт Хора Турецкого& Soprano прошел в Нижнем Новгороде

19 февраля 2024 11:53  [92] Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Патриотический концерт Хора Турецкого& Soprano "Мы – Россия!" прошел во Дворце спорта в Нижнем Новгороде 18 февраля. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места события.

На концерте присутствовали более 4000 зрителей.

Народный артист России Михаил Турецкий признался, что программа посвящена учителям, врачам, волонтерам, детям, ветеранам и военным.

"Я приезжаю сюда с концертами последние 25 лет. Впервые я посетил Нижний Новгород еще в детстве, в начале 1970-х годов, и считаю, что патриотизм произрастает именно из детства. Моя мама сюда приехала в 1943 году работать в эвакогоспитале. Она взрастила интерес к этому городу. В последние годы Нижний Новгород совершил настоящий рывок, и мне понравилось, как жители отреагировали на преображения города, они стали гордиться, любить свой город", - рассказал Михаил Турецкий.

По словам Михаила Турецкого, патриотизм должен быть в ДНК каждого человека.

"Я понимаю, откуда у меня он идет - я внук кузнеца из Могилевской области в Беларуси. Это корень такой - Россия-Белоруссия, общность этих государств. Кроме того, мой отец воевал в Великую отечественную войну, участвовал в прорыве блокады Ленинграда и закончил войну в Берлине. Я получил лучшее в мире музыкальное образование - окончил Хоровое училище им. А.В. Свешникова, Институт имени Гнесиных. Россия дала мне аудиторию, семью, возможность родить много детей, что очень важно в Год Семьи, у меня четверо дочерей, и я этим горжусь", - поделился Турецкий.

На концерте нижегородцы впервые смогли услышать вживую премьеру песни "Русь моя".

"Эта песня заходит в душу и сердце, после Нового года мы исполняли ее на концертах в Иркутске, Новосибирске, Красноярске, Тюмени, Барнауле и других городах Сибири. В ней есть очень проникающий патриотизм, такой, как и сама наша страна", - добавил народный артист России.

На концерте для нижегородцев также прозвучали любимые русские песни и мировые хиты, например, композиция Игорь Талькова "Я вернусь", саундтрек к мюзиклу "Призрак оперы", песни "Спецназ", "Черный ворон", "Besame mucho" и даже "Сормовская лирическая".

Напомним, около 450 млн рублей направят на празднование 120-летнего юбилея Валерия Чкалова в Нижегородской области в 2024 году.

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Теги:
Концерты Хор Турецкого
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