Михаил Турецкий: "Нижний Новгород - лицо России" Общество

Основатель и продюсер арт-группы "Хор Турецкого" Михаил Турецкий прогулялся по Нижнему Новгороду и рассказал о своих впечатлениях от города.

Напомним, 9 мая коллективы "Хор Турецкого" и SOPRANO выступили на площади Минина и Пожарского.

Певец отметил, что любовь к Нижнему Новгороду в детстве ему привила мама, которая в военное время работала здесь в госпитале.

"Я с огромной радостью наблюдаю, как растет этот "ребенок" необычными темпами. Особенно в последние несколько лет, когда появился проект 800-летия. Здесь найден ключик, который мотивирует людей посмотреть на родной город с гордостью, радостью, волнением и патриотическим чувством. Так вложиться в город могут только люди, которые по-настоящему понимают такое слово как "патриотизм". Это и есть патриотизм в действии, так изменить облик своего города", - подчеркнул Михаил Турецкий.

Отдельную благодарность за проделанную работу артист выразил нижегородцам.

"Огромное чувство благодарности простым людям, которые наполняют город любовью и жизненной силой. Сегодня это место искрит возможностью заинтересовать не только горожан, но и россиян, гостей из дальнего и ближнего зарубежья. Это (Нижний Новгород - прим. ред.) лицо России сегодня, духовная мощь и сила", - отметил Михал Турецкий.

В заключение певец обратился к нижегородцам.

"Когда вы говорите про амбиции стать третьей столицей, я говорю - "не за горами такая история". Если это будет такими темпами развиваться, то догоним и перегоним! Давайте будем работать, друзья! Низкий поклон за вашу работу!" - сказал Михаил Турецкий.