Минимущества направит на выкуп здания Дома связи в Нижнем Новгороде 729 млн рублей

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Нижегородское правительство планирует выкупить здание Дома связи на улице Большой Покровской, 56 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в пояснительной записке к бюджету на сайте Заксобрания региона.
Министерство имущественных и земельных отношений региона получит из областного бюджета на эти цели 729 млн рублей в 2024 году.
В настоящий момент в здании расположен офис ПАО "Ростелеком" и отделение "Почты России".
СПРАВКА:
Дом связи был построен в 1937 году в стиле постконструктивизм по проекту нижегородского архитектора Ермингельда Мичурина. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.
Напомним, особняк Фомина выставили на торги на улице Минина в Нижнем Новгороде за 86 млн рублей.
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