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Общество

Минимущества направит на выкуп здания Дома связи в Нижнем Новгороде 729 млн рублей

19 февраля 2024 18:14  [106] Общество

Фото: Кира Мишина

Нижегородское правительство планирует выкупить здание Дома связи на улице Большой Покровской, 56 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в пояснительной записке к бюджету на сайте Заксобрания региона.

Министерство имущественных и земельных отношений региона получит из областного бюджета на эти цели 729 млн рублей в 2024 году.

В настоящий момент в здании расположен офис ПАО "Ростелеком" и отделение "Почты России".

СПРАВКА:

Дом связи был построен в 1937 году в стиле постконструктивизм по проекту нижегородского архитектора Ермингельда Мичурина. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Напомним, особняк Фомина выставили на торги на улице Минина в Нижнем Новгороде за 86 млн рублей.

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Теги:
Объекты культурного наследия торги
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