Движение по новому Борскому мосту ограничат с 20 февраля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Нижнем Новгороде начинаются подготовительные работы к предстоящему ремонту старого Борского моста.

С 20 февраля в ночное время, с 23:00 до 06:00, движение по новому Борскому мосту будет ограничено - это необходимо для проведения подготовительных работ. Движение будет организовано по суженной проезжей части, по одной полосе. При этом старый Борский мост работает без ограничений движения. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

С 6:00 и до 23:00 оба моста будут работать в привычном режиме: две полосы нового – на выезд из Нижнего Новгорода, две полосы старого – на въезд.

"Связь Нижнего Новгорода с Бором будет обеспечена круглосуточно. В период ограничения движения на новом Борском мосту будут установлены рамные опоры, смонтированы реверсивные светофоры, нанесена временная разметка для организации трехполосного движения", - пояснил директор ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Леонид Самухин.

С 20 марта подрядчик приступит ко второму этапу работ, которые, по предварительным прогнозам, продлятся до конца ноября 2024 года. Движение по новому Борскому мосту будет осуществляться по трем полосам. Средняя полоса будет реверсивной, ее направление будет изменяться в зависимости от интенсивности транспортных потоков: с 04:00 до 16:00 - на въезд в Нижний Новгород, с 16:00 до 04:00 – в обратном направлении.

Движение по старому Борскому мосту на это время будет полностью закрыто, поскольку там требуется ремонт автодорожной части. Основные виды работ, которые необходимо выполнить на мосту: замена элементов мостового полотна, в т.ч. барьерного и перильного ограждений, а также опор освещения, замена деформационных швов и переустройство выравнивающего слоя для формирования профиля моста. Часть работ на опорах и под автодорожным полотном будет проводиться с учетом восьмичасовых "окон" в движении поездов.

Напомним, в июне 2022 года суд обязал нижегородский ГУАД отремонтировать старый Борский мост. Сооружение находился в непрерывной эксплуатации 59 лет, на мосту зафиксированы дефекты опор и пролетных строений.

Тогда же сообщалось, что документацию на ремонт моста планируется разработать к концу 2022 года, однако сроки разработки были сорваны. Проект был разработан только в 2023 году.

Подрядчиком ремонта старого Борского моста было выбрано ООО "Дорожная строительная компания". Стоимость работ составит 2,4 млрд рублей.