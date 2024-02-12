Фестиваль "Небофест" пройдёт в Нижнем Новгороде 26 мая
Хоккейную школу "Торпедо" планируется построить по концессии
Cбор заявок на конкурс общественных инициатив "СВЕТИ"
Щит "Владимир" будет идти до площади Свободы 9 месяцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Общество

Наталья Савицкая: "Диспансеризация помогает выявлять на ранних стадиях хронические неинфекционные заболевания"

22 февраля 2024 10:00  [439] Общество

В современном мире произошли резкие изменения причин смертности. Если в XIX столетии люди в основном умирали от инфекционных заболеваний, то в XX-XXI веках – от хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ). К ним относятся: сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные болезни и сахарный диабет: эти болезни дают высокий процент инвалидизации и 60% смертности населения.

О том, как обнаружить развитие ХНИЗ и избежать осложнений рассказывает главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Нижегородской области, главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.  

- Наталья Николаевна, как же вовремя распознать признаки развития ХНИЗ?
- Обычно ХНИЗ возникают незаметно и длительное время протекают бессимптомно и не поддаются полному излечению. Но современная медицина может замедлить развитие этих заболеваний, позволяет во многих случаях избежать осложнений, вести полноценную жизнь.

Развитию всех ХНИЗ способствуют одни и те же так причины. Медики называют их факторами риска. Факторы риска не только повышают вероятность развития заболеваний, но и приводят к их прогрессированию и неблагоприятным исходам – снижение качества жизни, инвалидизация, преждевременная смерть. На одни факторы повлиять невозможно – пол, возраст, наследственность, этническая принадлежность. Другие поддаются коррекции – либо путем назначения лекарственных средств, либо путем изменения образа жизни.

Диспансеризация включает раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, в том числе онкоскрининг на семь наиболее распространенных локализаций онкологических заболеваний, а также дополнительное обследование граждан старших возрастных групп, направленное на выявление патологических состояний, связанных с возрастом.

- Мы постоянно слышим призывы пройти диспансеризацию, но мало кто задумывается – какая польза от прохождения диспансеризации, особенно если человека ничего не беспокоит. Приведите, пожалуйста, доводы за прохождение диспансеризации.
- Давайте посмотрим, как "работает" диспансеризация. 

Итак, она направлена на выявление, в первую очередь, заболеваний, которые ведут к ухудшению качества жизни, инвалидности и от которых чаще умирают россияне – онкологических, заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронических заболеваний бронхов и легких, гериатрических синдромов.

Диспансеризация позволяет выявить заболевания и/или патологические состояния на ранних стадиях. Например, онкологическое заболевание, выявленное на ранней стадии – требует меньшего объема операции, человек быстрее восстанавливается и продолжает полноценно жить. Выявили гипертоническую болезнь, назначили лечение – это помогло избежать инсульта. Выявили ишемическую болезнь сердца (ИБС) – это помогло не допустить инфаркта миокарда.

Особо хочется сказать, что научными исследованиями доказано – даже при отсутствие ХНИЗ, в определенных случаях сочетание факторов риска может в течение предстоящих 10 лет увеличивать риск развития фатальных сердечно-сосудистых осложнений (инфаркт, инсульт) и смерти. Например, у человека нет никаких болезней, но в ближайшие 10 лет у него на фоне полного здоровья разовьется инфаркт миокарда, и этот человек умрет в течение 24 часов от момента появления первых симптомов. На диспансеризации обязательно рассчитывают этот риск. И если этот риск высок, пациент не только получит рекомендации по снижению этого риска, но его еще возьмут под диспансерное наблюдение.

А если у человека выявят признаки заболевания, которое не относится к ХНИЗ, например, желудочно-кишечного тракта, печени, почек? Вся информация поступает к участковому врачу, который назначит пациенту дополнительные обследования, которые помогут уточнить диагноз, назначит лечение, поставит на диспансерный учет.

И есть еще выгода – диспансеризация проводится БЕСПЛАТНО.

Периодически идти к врачу, когда ничто еще не беспокоит – это нормальное поведение человека, который заботится о том, чтобы оставаться здоровым и прожить как можно дольше.

Ранее нижегородские врачи предупредили о вреде алкоголя.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Медицина и здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph