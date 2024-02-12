Наталья Савицкая: "Диспансеризация помогает выявлять на ранних стадиях хронические неинфекционные заболевания" Общество

В современном мире произошли резкие изменения причин смертности. Если в XIX столетии люди в основном умирали от инфекционных заболеваний, то в XX-XXI веках – от хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ). К ним относятся: сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные болезни и сахарный диабет: эти болезни дают высокий процент инвалидизации и 60% смертности населения.

О том, как обнаружить развитие ХНИЗ и избежать осложнений рассказывает главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Нижегородской области, главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

- Наталья Николаевна, как же вовремя распознать признаки развития ХНИЗ?

- Обычно ХНИЗ возникают незаметно и длительное время протекают бессимптомно и не поддаются полному излечению. Но современная медицина может замедлить развитие этих заболеваний, позволяет во многих случаях избежать осложнений, вести полноценную жизнь.

Развитию всех ХНИЗ способствуют одни и те же так причины. Медики называют их факторами риска. Факторы риска не только повышают вероятность развития заболеваний, но и приводят к их прогрессированию и неблагоприятным исходам – снижение качества жизни, инвалидизация, преждевременная смерть. На одни факторы повлиять невозможно – пол, возраст, наследственность, этническая принадлежность. Другие поддаются коррекции – либо путем назначения лекарственных средств, либо путем изменения образа жизни.

Диспансеризация включает раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, в том числе онкоскрининг на семь наиболее распространенных локализаций онкологических заболеваний, а также дополнительное обследование граждан старших возрастных групп, направленное на выявление патологических состояний, связанных с возрастом.

- Мы постоянно слышим призывы пройти диспансеризацию, но мало кто задумывается – какая польза от прохождения диспансеризации, особенно если человека ничего не беспокоит. Приведите, пожалуйста, доводы за прохождение диспансеризации.

- Давайте посмотрим, как "работает" диспансеризация.

Итак, она направлена на выявление, в первую очередь, заболеваний, которые ведут к ухудшению качества жизни, инвалидности и от которых чаще умирают россияне – онкологических, заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронических заболеваний бронхов и легких, гериатрических синдромов.

Диспансеризация позволяет выявить заболевания и/или патологические состояния на ранних стадиях. Например, онкологическое заболевание, выявленное на ранней стадии – требует меньшего объема операции, человек быстрее восстанавливается и продолжает полноценно жить. Выявили гипертоническую болезнь, назначили лечение – это помогло избежать инсульта. Выявили ишемическую болезнь сердца (ИБС) – это помогло не допустить инфаркта миокарда.

Особо хочется сказать, что научными исследованиями доказано – даже при отсутствие ХНИЗ, в определенных случаях сочетание факторов риска может в течение предстоящих 10 лет увеличивать риск развития фатальных сердечно-сосудистых осложнений (инфаркт, инсульт) и смерти. Например, у человека нет никаких болезней, но в ближайшие 10 лет у него на фоне полного здоровья разовьется инфаркт миокарда, и этот человек умрет в течение 24 часов от момента появления первых симптомов. На диспансеризации обязательно рассчитывают этот риск. И если этот риск высок, пациент не только получит рекомендации по снижению этого риска, но его еще возьмут под диспансерное наблюдение.

А если у человека выявят признаки заболевания, которое не относится к ХНИЗ, например, желудочно-кишечного тракта, печени, почек? Вся информация поступает к участковому врачу, который назначит пациенту дополнительные обследования, которые помогут уточнить диагноз, назначит лечение, поставит на диспансерный учет.

И есть еще выгода – диспансеризация проводится БЕСПЛАТНО.

Периодически идти к врачу, когда ничто еще не беспокоит – это нормальное поведение человека, который заботится о том, чтобы оставаться здоровым и прожить как можно дольше.

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