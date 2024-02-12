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Политика

Леонид Слуцкий презентовал предвыборную программу

21 февраля 2024 17:06  [559] Политика

Фото: vk.com/ldpr

Председатель ЛДПР, кандидат в президенты России Леонид Слуцкий 21 февраля официально представил свою предвыборную программу. Об этом сообщил телеканал "360".

Слуцкий отметил, что дату презентации выбрана не случайно: ровно два года назад Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Предвыборная программа названа "Дело Жириновского живёт". Кандидат в президенты отметил, что она стала результатом работы партии по заветам основателя ЛДПР на протяжении 35 лет.

Отмечается, что программа посвящена в основном социальным проблемам. При этом, она не писалась заранее, Леонид Слуцкий собирал её каждый день на основе обращений людей со всей страны.

Но основная идея сводится к необходимости создать условия для скорейшей победы.

"Для этого нам нужно решать конкретные проблемы, которые волнуют миллионы граждан сегодняшней России. СВО так или иначе повлияла на жизнь каждого россиянина. Под давлением врага мы стали сильнее и сплочённее", — отметил председатель ЛДПР.

Напомним, выборы президента назначены на 17 марта 2024 года.  Избирательные участки будут работать 15, 16 и 17 марта. Также в 29 регионах страны, в том числе и в Нижегородской области, будет применяться дистанционное электронное голосование. 

В избирательных бюллетенях будет представлено четыре кандидата: действующий президент Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, Владислав Даванков от партии "Новые люди" и Николай Харитонов, представляющий КПРФ.

Первые предвыборные дебаты между кандидатами на пост президента России пройдут 26 февраля

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Теги:
Выборы ЛДПР
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