ДЭГ будет применяться на выборах президента РФ в Нижегородской области Политика

Дистанционное электронное голосование на выборах президента России будет проводиться в 29 регионах. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, в число регионов, где будет применено ДЭГ, вошла и Нижегородская область.

Отметим, что почти 8% нижегородских избирателей на выборах губернатора Нижегородской области в сентябре 2023 года проголосовали через ДЭГ.

Как рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова, из 30 регионов, где имелся опыт проведения ДЭГ, заявки на проведение прислали 28 регионов. Также была одобрена заявка Вологодской области, где ранее эта технология не применялась.

Принять участие в ДЭГ смогут около 38 млн избирателей.



Также Элла Памфилова сообщила, что Центральная избирательная комиссия России получила уже 16 заявок от кандидатов на пост президента страны.

Напомним, выборы президента назначены на 17 марта 2024 года. Соответствующее постановление было принято на пленарном заседании Совета Федерации 7 декабря.

Выборы будут трехдневными. Избирательные участки будут работать 15, 16 и 17 марта.

Действующий президент РФ Владимир Путин 18 декабря первым подал в Центризбирком документы на выдвижение на пост главы государства.