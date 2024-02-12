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Общество

Сотрудники АТИ провели рейд по нарушителям, препятствующим уборке снега в Советском районе

21 февраля 2024 17:52  [32] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Специалисты МКУ "Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода" провели рейд на улице Ванеева в Советском районе.

Как рассказали в АТИ, целью подобных ежедневных рейдов совместно с ДУКами и подрядчиками является выявление нарушителей, препятствующих механизированной уборке снега. 

"Рейды у нас проводятся ежедневно. Мы имеем уже первые результаты – на сегодняшний день составлено шесть протоколов об административных правонарушениях", - отметила заместитель начальника управления административно-технического и муниципального контроля администрации Нижнего Новгорода Оксана Широкова.

Так, сначала инспекторы выявляют транспортные средства, которые мешают уборке. После этого фото- и видеоматериалы направляются в ГИБДД для определения данных собственника машины. При получении информации нарушителю направляется уведомление на составление протокола и принимаются меры.

Большая механизированная очистка от снега придомовых территорий 21 февраля прошла у дома №98к2 по улице Ванеева и у дома №116. По обоим адресам были зафиксированы нарушения в части парковки в местах проведения уборки.

При этом заместитель директора по благоустройству домоуправляющей компании Советского района Сергей Устимов сообщил, что за двое суток до проведения уборки были размещены объявления на входных группах, также были оповещения жителей в домовых чатах с просьбой на время уборки снега переставить автомобили.

Напомним, действия (бездействие), препятствующие механизированной уборке, вывозу мусора, а также создание помех для уборки территории в периоды, установленные обнародованными графиками выполнения соответствующих работ, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей (ч. 3 ст. 3.8 Кодекс об административных правонарушениях Нижегородской области).

Ранее сообщалось, что глава Приокского района проверил уборку снега во дворах.

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Теги:
АТИ Снег Советский район
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