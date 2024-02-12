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Общество

Евгений Люлин возложил цветы к Вечному огню в кремле накануне Дня защитника Отечества

21 февраля 2024 18:20  [484] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, депутаты и сотрудники аппарата регионального парламента приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню в Нижегородском кремле, посвященной Дню защитника Отечества.

Сотрудники регионального парламента традиционно участвуют в праздничной церемонии, которая ежегодно проходит в преддверии 23 февраля.

"День защитника Отечества сейчас имеет статус национального праздника. С начала специальной военной операции этот праздник приобрёл особый смысл - для всех, кто прямо сейчас с оружием в руках защищает нашу страну. Герои сегодняшнего дня и те, кто гарантирует боеспособность армии и флота, учёные и работники оборонно-промышленного комплекса. Особого внимания и поддержки сейчас заслуживают патриоты, которые собирают и доставляют гуманитарную помощь на передовую, снабжают наших бойцов всем необходимым. Безусловно, многое в решении вопросов военнослужащих зависит от работы законодателей, вместе с коллегами из других регионов мы регулярно обсуждаем новые меры поддержки бойцов СВО и членов их семей", - отметил председатель ЗСНО.

Ранее сообщалось, что Евгений Люлин встретился с женами бойцов СВО.

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Теги:
День защитника Отечества Евгений Люлин Законодательное собрание
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