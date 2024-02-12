Участники СВО встретились с нижегородской молодёжью в Штабе общественной поддержки Общество

В Штабе общественной поддержки прошла встреча нижегородской молодежи с участниками СВО. Организаторами встречи стали нижегородское движение "Русский доброволец" и региональное отделение "Молодой Гвардии".

Студенты нижегородских вузов, волонтеры, молодогвардейцы смогли не только встретиться «вживую» с военнослужащими, но и познакомиться с военной техникой, трофейным оружием, пусковыми установками, боеприпасами.

"Я вырос в 90-е годы, когда закончилась война в Афгане, впереди Чеченская кампания. И нам никто не рассказывал о тех страшных днях. Поэтому я создал наше добровольческое движение, чтобы рассказывать молодежи о том, что происходит сейчас в зоне СВО, воспитывать в них дух патриотизма и любви к своей стране. Часто бываю на передовой. Поэтому на таких встречах рассказываю всю правду о том, как там живут и воют наши ребята, про их быт, их героизм и подвиги", - отметил директор движения "Русский доброволец" Дмитрий Аболдуев.

"Когда происходят такие встречи, когда мы можем поговорить с теми, кто находится на фронте, прочувствовать то, что чувствуют они – это важно. Например, у меня сегодня мурашки от каждого соприкосновения с военной техникой, от общения с теми, кто на передовой, потому что я понимаю, какая большая ответственность лежит сейчас на них", - отметила по итогам одна из участниц встречи, студентка ННГУ Наталья Лебедева.

Кроме того, нижегородская молодежь смогла ознакомиться с работой беспилотных летательных аппаратов, а также увидеть их прототипы. Обучение провели сотрудники Приволжского филиала авиационного учебного центра имени героя СССР летчика-космонавта И.П.Волка. Они рассказали молодежи историю возникновения БПЛА, показали различные виды беспилотников, их функционал.

"БПЛА сегодня – это один из ведущих способов ведения военных операций. Воздействие на противника оказывается очень сильное. По сути, это уже можно назвать отдельным родом войск, - пояснил руководитель Приволжского филиала авиационного учебного центра, инструктор по БПЛА ДОСААФ России по Нижегородской области Александр Челышев. – Сегодня важно развивать и обучение управлять БПЛА, и заниматься их производством. Все необходимые возможности в нашей стране для этого есть - и инженерный потенциал, и производственный".

По мнению руководителя регионального отделения "Молодой Гвардии" Романа Зыкова, подобные встречи показывают единство глубокого тыла и тех, кто на передовой, а также дают возможность молодым людям в дальнейшем повысить свои инженерные навыки и компетенции в работе с дронами.

"Кто-то из них может придумать новые, более современные дроны, а кто-то – наоборот, противодроновые пеленгаторы, средства электронной борьбы. Есть и те, кто после таких встреч подписывает контракт и уходит на передовую", - отметил в заключение он.