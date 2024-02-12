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Общество

Три округа стали лидерами рейтинга нижегородских муниципалитетов по качеству проведения ОРВ

22 февраля 2024 12:26  [392] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области составило рейтинг муниципалитетов по качеству проведения оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов нормативных правовых актов за 2023 год.

Основная задача ОРВ – своевременно скорректировать недостатки нормотворчества, учитывая мнения представителей бизнеса. Органы власти таким образом могут заранее, до непосредственного утверждения документов, услышать мнение предпринимателей и внести правки в правовые акты.

Округа региона в рамках рейтинга были разделены на четыре группы по качеству проведения регуляторных процедур: высший, хороший, удовлетворительный и неудовлетворительный уровни.

Лидерами рейтинга стали г.о. Навашинский, Сосновский и Городецкий муниципальные округа. 26 муниципальных образований достигли «высшего уровня», 16 – хорошего, 9 – удовлетворительного.

"Основные итоги рейтинга-2023 – это отличная работа больше половины муниципалитетов и отсутствие районов с "двойками". "Обратную связь" с бизнесом на местном, самом близком к жителям уровне с каждым годом выстраивают все лучше. В 2023 году районы подготовили 1 289 экспертных заключений – почти в два раза больше, чем в 2022-м, и почти в шесть раз больше, чем в 2016-м (год начала внедрения процедуры ОРВ среди муниципалитетов. – Прим.). При этом считаю, что у муниципалитетов есть все возможности работать только «в зеленой зоне», без удовлетворительных результатов. МСУ напрямую заинтересовано в том, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно и «приземлял» перспективные проекты именно на их территории", - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов. 

Ранее сообщалось, что Нижегородская область стала первой среди регионов России в рейтинге по ведению информационной системы управления проектами.

Напомним, достижения цифровой трансформации строительной отрасли Нижегородской области отметили на федеральном уровне.

 

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Теги:
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