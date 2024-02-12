Проезды Анкудиновского шоссе перекроют 22-24 февраля из-за лыжного марафона Общество

Фото: ЦОДД

24 февраля в Нижнем Новгороде на территории Щелоковского хутора состоится "IV Нижегородский лыжный марафон", на котором соберутся спортсмены со всей страны. В программе соревнований - масс-старт на 50, 30 и 7,5 км.



В связи с этим будет временно ограничено движение транспорта по двум местным проездам: от Анкудиновского шоссе до дома №4 и от Анкудиновского шоссе до дома №26 по улице Корейской.

Ограничения будут действовать с 22:00 22 февраля до 17:00 24 февраля.

Как уточнили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода, зоны проведения мероприятия можно будет объехать по прилегающим улицам.

Напомним, что движение транспорта запретят возле Дворца спорта на пр. Гагарина 24 и 26 февраля.