Движение транспорта запретят возле Дворца спорта на пр. Гагарина 24 и 26 февраля Общество

В Нижнем Новгороде в ближайшие дни будут запрещены движение и парковка транспорта по местному проезду проспекта Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Согласно информации, ограничения будут действовать по периметру Дворца спорта "Нагорный" (пр. Гагарина, 29): в субботу, 24 февраля - с 7:00 до 20:00; в понедельник, 26 февраля - с 7:00 до 22:00.

Ограничения вводятся в связи с проведением во Дворце Спорта игр ХК "Торпедо". В завершение Регулярного чемпионата КХЛ 2023/2024 нижегородская команда встретится на домашнем льду с ЦСКА и "Ладой".

Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, добавили в департаменте.

Припаркованные в зоне ограничения автомобили будут эвакуировать на спецстоянку.

Напомним, что движение по улице Ветеринарной в Нижнем Новгороде приостановлено до 12 марта по причине ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях на одном из участков улицы.