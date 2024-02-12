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Бизнес

Завод им. Петровского получил льготный заём от ФРП на развитие импортозамещения

22 февраля 2024 15:54  [420] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Завод им. Петровского получил льготный заём по региональной программе Фонда развития промышленности (ФРП) "Стабильность производства". В частности, приборостроительному предприятию предоставлено 20 млн рублей по ставке 5% годовых. На эти средства закупит комплектующие для импортозамещающего производства.

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил, что государственные льготные займы являются одним из важных инструментов для развития нижегородских производств. Благодаря им предприятия могут приобрести современное оборудование, расширить производственные площадки и освоить выпуск новых товаров.

"Программа регионального ФРП "Стабильность производства" предоставляет нижегородским предприятиям возможности для закупки сырья, материалов и комплектующих, а также промышленного оборудования для локализации и расширения производства отечественной продукции взамен импортных аналогов", - рассказал Саносян.

Завод им. Петровского - один из ключевых производителей бортовых самописцев в России. Предприятие не только выполняет гособоронзаказ, но и производит продукцию гражданского назначения. На средства займа будет закуплено оборудование для изготовления опорных амортизаторов для закрепления различных приборов в разных сферах - на земле, в воздухе и на воде.

В региональном Минпроме добавили, что у предприятия постоянно растёт количество заказов, а для увеличения производственных показателей на заводе используют инструменты нацпроекта "Производительность труда".

Ранее по программам ФРП завод получил поддержку в сумме 280 млн рублей на реализацию проекта по разработке и серийному производству бактерицидных рециркуляторов воздуха и наркозно-дыхательных аппаратов с функцией ИВЛ.

Напомним, в 2023 году из федерального Фонда развития промышленности для нижегородских предприятий было выделено почти 1,7 млрд рублей, ещё 461 млн рублей для предприятий был направлен из регионального ФРП.

Всего же федеральный и региональный фонды уже профинансировали 141 нижегородский проект на общую сумму более 24,3 млрд рублей. Это позволило создать около 2,4 тысячи новых рабочих мест и привлечь в экономику региона примерно 49,8 млрд рублей инвестиций.

Подробнее о программах регионального фонда развития промышленности можно узнать на сайте frpnn.ru.

Консультации можно получить по телефонам: 8 (831) 216-09-44, 217-10-44.

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Теги:
Нацпроект Производство Промышленность
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