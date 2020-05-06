Более 400 млн рублей получат нижегородские предприятия на расширение производства медоборудования Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области

Два нижегородских предприятия получат 414 млн рублей на расширение производства бактерицидных рециркуляторов. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.

По его словам, экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил льготные госзаймы ПАО "Завод имени Г.И. Петровского" и ПАО "ГЗАС им. А.С. Попова", где уже начали производство бактерицидных рециркуляторов. Кроме того, на заводе им. Петровского создан наркозно-дыхательный аппарат с функцией ИВЛ. Запуск серийного производства планируется в ближайшее время.

"Эпидемия коронавируса заставила нас срочно расширять свои производства средств защиты и медицинского оборудования. Конечно, для этого нужна господдержка. Компаниям надо помочь закупить оборудование, сырье. Именно поэтому в Фонде развития промышленности был создан новый инструмент господдержки – займы на создание или расширение производства продукции для нужд медицины", - отметил Евгений Люлин.

Как рассказал первый замгубернатора, кроме займов ФРП нижегородские предприниматели также получают льготные займы и госпоручительства от АНО "Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области".

"Это не специализированная мера поддержки для тех, кто начал производство масок или медицинского оборудования, но многие предприятия предпочитают брать именно льготные микрозаймы на эти цели", - добавил он.

Например, группа компаний ООО "Гамма-Текстиль" благодаря поручительству от Агентства получила 32 млн рублей кредитных средств на расширение производства гигиенических масок.

"Сейчас уже более 60 региональных компаний начали производство средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования: гигиенических масок, антисептиков, гелевых перчаток, защитных лицевых экранов, медицинских костюмов. Тех же масок нижегородские предприятия сейчас выпускают почти 500 тысяч штук в месяц – в 16 раз больше, чем в начале марта", - заявил первый заместитель губернатора.

Напомним, 23 апреля 2020 года губернатор Глеб Никитин расширил круг предпринимателей — получателей господдержки из регионального бюджета. В частности, бизнес теперь сможет получить субсидии на выплату зарплат и страховых взносов на 100% сотрудников. Перечень получателей субсидий дополнили социально ориентированными НКО и малыми и средними предприятиями из реестра социальных предпринимателей. Кроме того, финансовую помощь вправе получить индивидуальные предприниматели без наемных сотрудников: они смогут заключить социальный контракт, предполагающий безвозмездную выплату в 11 248 рублей ежемесячно.

Ранее сообщалось, что центр "Мой бизнес", открывшийся в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сейчас работает в дистанционном режиме. Предприниматели могут оставить обращение на портале: мойбизнес52.рф или позвонить на горячую линию: 8-800-301-29-94(ежедневно с 9.00 до 18.00). С 18 марта 2020 года на портале заработала отдельная кнопка: "Обращение, связанное с коронавирусом".