Телебашня в Нижнем Новгороде включит праздничную подсветку в честь Дня защитника Отечества Общество

Телебашня в Нижнем Новгороде включит праздничную подсветку в честь Дня защитника Отечества

Телебашня в Нижнем Новгороде включит праздничную подсветку в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщили в областном радиотелевизионном передающем центре.

Праздничная иллюминация на главной доминанте города будет работать 23 февраля с 18:00 до 19:00 и с 21:00 до полуночи.

Сценарием предусмотрены динамические изображения российского триколора и Георгиевской ленты. Также грани телебашни украсят армейские звёзды и красочные залпы салюта, а на медиафасаде появится бегущая строка с надписями "23 февраля", "День защитника Отечества".

Ранее сообщалось, что нижегородская телебашня запускает тематическую подсветку к предстоящим выборам президента России.