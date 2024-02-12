Водителям в Нижегородской области могут увеличить штраф за отказ от прохождения весогабаритного контроля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водителям в Нижегородской области могут увеличить штраф более, чем в десять раз за отказ от прохождения весогабаритного контроля. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Депутаты Заксобрания 22 февраля обсудили проект федерального закона о внесении изменений в КоАП РФ в ходе заседания комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Поправки предусматривают увеличение штрафов за отказ водителя от прохождения весогабаритного контроля с 500-800 рублей до 7 -10 тысяч рублей. Размер штрафа не менялся более 10 лет.

По мнению специалистов, в последнее время водители часто отказываются от прохождения весогабаритного контроля, что конечном счете приводит к росту аварийности, разрушению дорожного покрытия и, следовательно, к дополнительным расходам региональных и местных бюджетов.

"Мы видим острую необходимость менять размер штрафов, так как они являются несущественными и провоцируют водителей совершать повторные нарушения. Кроме того, установление ответственности за отказ от прохождения весогабаритного контроля поможет нам сохранять наши дороги и направлять полученные штрафы на их восстановление",- сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Заксобрания региона Владимир Солдатенков.

Напомним, почти 500 млн рублей направят на ремонт дорог в Нижегородской области в 2024 году.