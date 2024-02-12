Участники СВО встретились с молодежью Нижнего Новгорода в Штабе общественной поддержки Общество

Фото: Штаб общественной поддержки

Участники СВО встретились с молодежью Нижнего Новгорода в Штабе общественной поддержки

Студенты нижегородских вузов, волонтеры и молодогвардейцы не только лично познакомились с военнослужащими, но и осмотрели военную технику, трофейное оружие, пусковые установки и боеприпасы.

Кроме того, молодежь из Нижнего Новгорода узнала о работе БПЛА, а также увидела их прототипы. Обучение провели специалисты из Приволжского филиала авиационного учебного центра имени героя Советского Союза летчика-космонавта И.П. Волка. Они поделились историей появления беспилотников, показали различные модели и их функционал.

Организаторами встречи стали нижегородское движение "Русский доброволец" и региональное отделение "Молодой Гвардии" Единой России".