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Участники СВО встретились с молодежью Нижнего Новгорода в Штабе общественной поддержки
Студенты нижегородских вузов, волонтеры и молодогвардейцы не только лично познакомились с военнослужащими, но и осмотрели военную технику, трофейное оружие, пусковые установки и боеприпасы.
Кроме того, молодежь из Нижнего Новгорода узнала о работе БПЛА, а также увидела их прототипы. Обучение провели специалисты из Приволжского филиала авиационного учебного центра имени героя Советского Союза летчика-космонавта И.П. Волка. Они поделились историей появления беспилотников, показали различные модели и их функционал.
Организаторами встречи стали нижегородское движение "Русский доброволец" и региональное отделение "Молодой Гвардии" Единой России".
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