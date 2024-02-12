ГЖИ оштрафовало ДУКи в Нижнем Новгороде на 1,2 млн рублей Общество

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Госжилинспекция оштрафовала управляющие компании Нижнего Новгорода за ненадлежащее состояние общего имущества домов на 1,2 млн рублей с начала года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

От жителей Нижегородского, Советского и Приокского районов города поступило более 2,5 тысяч жалоб на работу ДУКов. По результатам проверок инспекторы ГЖИ выдали 14 предписаний.

Так, по итогам проверки одного из домов по улице Рокоссовского ДУК оштрафовали и обязали отремонтировать входные группы у всех подъездов.

"Ограждающие конструкции входных групп, ступеней, поручней и кровли находилось в крайне неудовлетворительном состоянии. Должностное лицо ДУКа оштрафовали, на данный момент все нарушения устранены",- сообщил начальник Нижегородского нагорного отдела госжилинспекции Максим Картунов.

Напомним, нижегородцы направили 754 жалобы в ГЖИ на холод в квартирах в новогодние дни.