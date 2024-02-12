Кровли домов начали активно чистить от наледи в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

В Нижнем Новгороде по поручению Юрия Шалабаева началась активная очистка кровель многоквартирных домов от сосулек и наледи.

"Судя по прогнозам, последние дни февраля будут уже по-весеннему тёплые и температура поднимется до небольших плюсовых значений в 2-3 градуса. В солнечные дни это особенно почувствуется. И таких условий достаточно, чтобы началось активное таяние наледи на крышах, балконах и других отвесах", - написал градоначальник в своих социальных сетях.

Он рассказал, что заранее дал поручение главам районов провести совместную с ДУКами и ТСЖ работу по очистке кровель. В зоне особого внимания находятся жилые дома, рядом с которыми проходит большое количество горожан. Если оперативная очистка невозможна, необходимо установить ограждения с предупреждением о возможном сходе снега и наледи.

Специалисты АТИ будут следить за тем, как ДУКи и ТСЖ справляются с поставленной задачей.

Юрий Шалабаев поблагодарил ответственных горожан, которые в течение зимы следили за состоянием своих балконов и не позволяли наледи нарастать на них.