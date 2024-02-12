Нижегородские НКО представили лучшие социальные практики на выставке "Россия" Общество

Фото: Олег Булыгин

Некоммерческие организации Нижегородской области в представили свои лучшие практики в рамках Дня НКО форума-выставки "Россия". Мероприятие было приурочено к всемирному празднику НКО, который отмечается 27 февраля.

Как рассказали в пресс-службе Дома народного единства, на ВДНХ были презентованы проекты ведущих НКО из 15 регионов страны, которые получили поддержку Фонда президентских грантов.

Стенд Нижегородской области в этот день превратился в ярмарку НКО, где были представлены проекты по таким темам, как "Семья", "Патриотизм", "Экокультура", "Инклюзия", "Здоровье", "Культура".

Для гостей со всей страны прошли интерактивные программы: они создали открытки с использованием шрифта Брайля, узнали об оказании первой помощи в лесу, побывали на VR-экскурсии по Нижнему Новгороду, приняли участие в викторинах. Большой интерес у посетителей выставки вызвал иммерсивный спектакль на тему подросткового буллинга.

Отмечается, что интерес к работе нижегородских НКО проявил и генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин. Он оценил работу поисково-спасательного отряда "Волонтёр-НН", семейного центра "Лада", тифло-информационного центра "Камерата", творческой студии "Восторг" и других организаций.

Делегация Нижегородской области приняла участие в совещании под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, а также в конференции Фонда президентских грантов на тему "Грантовая поддержка социально ориентированных НКО в 2024 году".

Замминистра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Дмитрий Кабайло отметил, что наш регион уже входит в топ-10 всероссийского рейтинга "Регион-НКО", а с появлением Дома народного единства, созданного для помощи и развития некоммерческого сектора, только усиливает свои позиции.