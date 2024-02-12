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Культура и отдых

Судно XIX века, построенное в Сормове, поднимут со дна Азовского моря

26 февраля 2024 10:35  [187] Культура и отдых

Фото: Фото: с сайта cruiseinform.ru

Правительство Ростовской области планирует поднять пароход "Чичерин", построенный в Нижнем Новгороде в 1899 году, со дна Азовского моря. Об этом сообщают "Ведомости Юг" со ссылкой на замминистра транспорта региона Инну Володину.

На борту парохода в 1970 году прошли съемки комедии Леонида Гайдая "12 стульев": его название на время съемок изменили на "Скрябин".

Затонувшее судно затрудняет строительство, реконструкцию, ремонт и эксплуатацию гидротехнических сооружений в порту Таганрога.

"Так как собственник судна не определен, правительству региона предписали разработать документацию по удалению судна, но в бюджете Ростовской области средства на эти работы не предусмотрены", - пояснила Володина.

СПРАВКА:

Грузо-пассажирский пароход "Чичерин" был построен в 1899 году на судоверфи в Сормове (сейчас "Красное Сормово") в Нижнем Новгороде. После постройки получил название "Царица", а в 1929 году - "Чичерин". После капремонта в 1959 году пароход работал на грузо-пассажирской линии Ярославль – Астрахань. "Чичерин" совершал маршруты до 1972 года, а затем до осени 1976 года простоял на приколе в затоне Память Парижской коммуны под Нижним Новгородом. С 1977 году стал использоваться как стоечное судно на Азовском море в порту Таганрога, где к 1990-ым годам затонуло.

Напомним, круизный лайнер "Михаил Жванецкий" заложили на нижегородском заводе "Красное Сормово".

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Теги:
пароходство Судоходство
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