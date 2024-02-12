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Культура и отдых

Здание театра кукол в Дзержинске отремонтируют за 54 млн рублей

26 февраля 2024 11:55  [138] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

ООО "Пульс" ( г. Москва) отремонтирует здание театра кукол в Дзержинске в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Культура" в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Подрядчику предстоит полностью заменить кровельное покрытие и деревянные стропила на чердаке, отреставрировать фасад, отремонтировать плиты и ступени перед входом в театр со стороны парка, а также благоустроить прилегающую территорию.

"По нацпроекту "Культура" в этом году будет выделено более 19 млн рублей из федерального бюджета на ремонт кровли и фасада Дзержинского театра кукол, еще более 28 млн рублей выделят из областного бюджета на усиление стилобата, отделку цоколя и ступеней", - отметила министр культуры региона Наталья Суханова.

Всего на ремонт здания театра из бюджетов разных уровней выделено 53,7 млн рублей.

Также в настоящее время формируется смета на ремонт мастерских театра, которые расположены в отдельно стоящем здании со стороны Кукольного переулка.

Напомним, суд подтвердил законность изъятия кинотеатра "Родина" в Дзержинске.

СПРАВКА:

Здание театра кукол было построено в 1948 году про проекту архитектора А.Ф. Кусакина и является объектом культурного наследия регионального значения.

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Теги:
Дзержинск Театры
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