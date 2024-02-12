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Политика

Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию РФ 29 февраля

26 февраля 2024 11:42  [161] Политика

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ 29 февраля.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, предстоящее мероприятие станет постановкой задач на ближайшие шесть лет.

Ожидается, что в своем выступлении президент обозначит основные направления внутренней и внешней политики.

Также к участию в послании 2024 года будут привлечены участники спецоперации на Украине.

Председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин уверен, что выступление Владимира Путина станет важнейшим программным документом на предстоящие шесть лет.

"В нём обязательно найдет отражение тема специальной военной операции, оказания социальной поддержки бойцам СВО и членам их семей, реабилитации военнослужащих после завершения боевых действий. Безусловно, приоритетом развития страны остаётся социальная политика. Поэтому поддержка пенсионеров, многодетных семей, малоимущих граждан будет в центре внимания главы государства. Достижение экономического суверенитета диктует необходимость ускоренного развития отечественной промышленности, сельского хозяйства. Уверен, что президент уделит большое внимание вопросам подготовки квалифицированных кадров, будущему системы образования и науки. Ожидаю, что в своем послании Федеральному собранию президент анонсирует новые федеральные программы и меры, призванные поддержать и развить достижения национальных проектов. Опираясь на этот стратегический документ, субъекты РФ будут решать задачи своего социально-экономического развития", - сказал Евгений Люлин.

Напомним, что "прямая линия" с участием Владимира Путина прошла 14 декабря 2023 года.

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Теги:
Владимир Путин
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