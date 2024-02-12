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Спорт

Шашистка Марианна Карпычева стала победителем Кубка России по спорту слепых

26 февраля 2024 12:39  [116] Спорт

В Челябинске завершился Кубок России по спорту слепых в дисциплинах, связанных с русскими шашками. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Санкт-Петербурга, Дагестана, ДНР, Хабаровского края, а также из Нижегородской, Свердловской, Ульяновской и Челябинской областей.

Наш регион представляла воспитанница нижегородской спортивной школы №17 по шашкам имени А.Ф. Лазаренко, кандидат в мастера спорта Марианна Карпычева.

Как рассказали в департаменте физкультуры и спорта Нижнего Новгорода, соревнования проходили в трёх программах турнира: "русские шашки", "русские шашки – быстрая игра", "русские шашки – молниеносная игра".

Марианна стала сильнейшей во всех трёх дисциплинах. Стоит отметить, что такого успеха нижегородская шашистка добивается третий год подряд.

Ранее сообщалось, что спортсмены из Нижнего Новгорода в 2023 году завоевали почти 1500 медалей.

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