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Спорт

Спортсмены из Нижнего Новгорода в 2023 году завоевали почти 1500 медалей

29 декабря 2023 16:15  [110] Спорт

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Спортсмены из Нижнего Новгорода в 2023 году завоевали почти 1500 медалей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Как рассказал мэр, это в пять раз больше показателей 2022 года, когда нижегородские спортсмены завоевали чуть более 300 медалей.

"Мо-лод-цы! Красавцы! Нижегородцы становились лучшими и в отечественных соревнованиях, и в международных", - написал Юрий Шалабаев.

Глава города отметил, что в бюджете Нижнего Новгорода на 2024 год заложено два раза больше средств на учебно-тренировочные сборы спортсменов, их выезды на соревнования разного уровня и проведение спортивных и физкультурных мероприятий. 

Ранее сообщалось, что нижегородка Анастасия Кулешова стала первой в скиатлоне на этапе Кубка России. А юная Кристина Завиваева стала чемпионкой Азии по шахматам.

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Теги:
Соревнования Спорт
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