Три нижегородские компании принимают участие в международной строительной выставке в ОАЭ на льготных условиях Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Три нижегородские компании на льготных условиях принимают участие в международной строительной выставке The Big 5 Saudi-2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поддержку предприятиям оказывает региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ НО) в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Регион на выставке представляют три нижегородских предприятия: ООО "ГК Заволжский ДОЗ" (производство домов из клееного бруса), ООО "Конста" (производство навесных фасадных систем из алюминия и нержавеющей стали), ООО "ЗавОптТорг" (производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей).

"Мы регулярно организуем участие нижегородских компаний в крупнейших международных мероприятиях. Выставка в Эр-Рияде собрала на своей площадке более 1 100 местных и международных поставщиков строительной отрасли. Всего ожидаются представители из 43 стран мира. Для региональных компаний это отличная возможность продемонстрировать свою продукцию зарубежным коллегам, расширить географию продаж и провести деловые переговоры с потенциальными партнерами", – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Он уточнил, что ЦПЭ НО оплатил расходы на разработку макета, застройку и сопровождение коллективного стенда, а также аренду выставочных площадей и мебели.

Получить консультацию по всем актуальным мерам поддержки ЦПЭ можно по телефону: +7 (831) 435-18-48.

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

Напомним, что в 2023 году 45 нижегородских предприятий 3#601147##приняли участие## в международных выставках на льготных условиях в 2023 году.