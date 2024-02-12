Кредитный лимит по программе льготной ИТ-ипотеки в РФ увеличат до 700 млрд рублей Экономика

Общий кредитный лимит по программе льготной ИТ-ипотеки в в России планируется увеличить до 700 млрд рублей. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

В настоящее время лимит составляет 500 млрд рублей, что позволяет охватить этой мерой поддержки около 50 тысяч ИТ-специалистов.

В связи с большим спросом был подготовлен проект постановления об увеличении лимита программы, что позволит дополнительно поддержать не менее 15 тысяч российских айтишников.

Как указали в пресс-службе правительства Нижегородской области, наш регион входит в топ-10 субъектов РФ, где ИТ-ипотеку берут чаще всего. За время действия программы в регионе было выдано более 1,4 тысячи льготных кредитов.

Программа льготной ипотеки была запущена в мае 2022 года. Сейчас она действует до конца 2024 года, но уже обсуждается её продление.

Получить льготный ипотечный кредит по ставке ниже рыночной (не более 5%) могут сотрудники аккредитованных IT-компаний, являющиеся гражданами РФ, в возрасте до 50 лет включительно, без учёта требований к уровню минимальной зарплаты.

В дополнение к федеральной льготной ипотеке для ИТ-специалистов на уровне региона введены дополнительные меры поддержки. При участии ИТ-специалистов в региональной программе ставка для них снижается до 3% за счёт выплаты ежемесячной компенсации. В областном бюджете на 2024 год на эти цели заложено 124,3 млн рублей.