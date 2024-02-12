Ещё одна "Лаборатория безопасности" для обучения детей ПДД появится в регионе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область направит 12 млн рублей на закупку второго мобильного комплекса "Лаборатория безопасности" для обучения детей правилам дорожного движения. Об этом сообщили в региональном Минобре.

Благодаря занятиям в этом специализированном автомобиле школьники и воспитанники детских садов в игровой форме получают базовые знания о правилах дорожного движения и учатся безопасно вести себя на дороге.

Образовательный центр оснащён всем необходимым для наглядного моделирования различных ситуаций на дорогах. Ребятам рассказывают о правилах передвижения на велосипедах, самокатах и гироскутерах, о работе светофоров и пешеходных переходов, правилах перевозки пассажиров и типичных ошибках, допускаемых участниками дорожного движения. Программы для детей и подростков в возрасте от 5 до 16 лет разрабатывают эксперты, отвечающие за безопасность на дорогах.

Первый такой мобильный комплекс появился в Нижегородской области в 2020 году и побывал во всех районах.

Так, в прошлом учебном году в действующей "Лаборатории безопасности" было проведено порядка 350 занятий в 25 муниципалитетах региона, благодаря чему 15 тысяч юных нижегородцев изучили основы ПДД.

Министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков отметил, что занятия в мобильном комплексе входят в программу профилактических мероприятий, направленных на снижение количества случаев детского дорожно-транспортного травматизма.

Планируется, что мобильные комплексы "Лаборатория безопасности" будут выезжать в том числе и в те муниципалитеты, где наблюдается рост этого показателя.

Проект "Лаборатория безопасности" реализуется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", разработанного согласно указу президента РФ Владимира Путина.