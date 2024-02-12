Фестиваль "Небофест" пройдёт в Нижнем Новгороде 26 мая
Строительство обхода Балахны планируется начать в 2024 году
Старый борский мост полностью закроют с 20 марта
Полумарафон "Беги, Герой!" пройдёт в Нижнем Новгороде 19 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Общество

Дети и наркотики: как понять, что ребенок в опасности?

27 февраля 2024 15:30  [97] Общество

Подростковая наркомания в XXI веке становится все более серьёзной проблемой. От нее нередко страдают даже дети из благополучных семей, а сама болезнь приводит к трагическим последствиям.

Заместитель главного врача Нижегородского областного наркологического диспансера Алексей Нелидов в рамках всероссийской недели профилактики употребления наркотических средств рассказал, как вовремя распознать пагубную привычку у подростка.

Среди причин, по которым подросток решается попробовать наркотики, условно три группы: внутрисемейные (проблемы в семье, как материальные, так и эмоциональные; наличие страдающих зависимостью родственников); социальные (подростковая среда); личностные.  

При этом наиболее частым фактором подростковой наркозависимости является компания сверстников.

"Подросток боится, что, сказав "НЕТ", приобретет репутацию "слишком правильного", "маминого сыночка" и будет исключен из компании", - уточнил нарколог.

Определить, употребляет ребенок наркотики, сложно, учитывая, что некоторые симптомы могут появляться по другим причинам. И все же стоит насторожиться, если проявляются физиологические признаки:
– бледность или покраснение кожи,
– расширенные или суженные зрачки, покрасневшие или мутные глаза,
– несвязная, замедленная или ускоренная речь,
– хронический кашель,
– беспричинное возбуждение, вялость,
– постоянные просьбы дать денег и пропажа ценностей,
– частые телефонные звонки, использование жаргона, "секретные" разговоры,

К очевидным признакам относят:
– следы от уколов (особенно на венах), порезы, синяки;
– бумажки и денежные купюры, свернутые в трубочки;
– закопченные ложки, фольга;
– капсулы, пузырьки, жестяные банки;
– пачки лекарств снотворного или успокоительного действия;
– папиросы в пачках из-под сигарет.

Врачи рекомендуют родителям провести первую беседу о вреде наркотиков, когда ребёнку исполнится 10-12 лет. Именно в этом возрасте дети пробуют первую сигарету, первую рюмку с праздничного стола и т. д.

Если у вас возникли подозрения, что ребенок употребляет наркотические вещества, без промедления обращайтесь за квалифицированной помощью к врачам-психиатрам и психологам. Только специалист поможет разобраться в том, есть ли у подростка проблемы с наркотиками и какое вмешательство требуется.

Обратиться можно по телефону доверия Нижегородского областного наркологического диспансера 8 (831) 433 65 24, служба работает по принципу анонимности.

Помните, только своевременно оказанная помощь на ранних стадиях употребления наркотиков предотвратит развитие серьезных и опасных последствий!

Ранее сообщалось, что диспансеризация помогает выявлять на ранних стадиях хронические неинфекционные заболевания.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph