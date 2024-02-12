Дети и наркотики: как понять, что ребенок в опасности? Общество

Подростковая наркомания в XXI веке становится все более серьёзной проблемой. От нее нередко страдают даже дети из благополучных семей, а сама болезнь приводит к трагическим последствиям.

Заместитель главного врача Нижегородского областного наркологического диспансера Алексей Нелидов в рамках всероссийской недели профилактики употребления наркотических средств рассказал, как вовремя распознать пагубную привычку у подростка.

Среди причин, по которым подросток решается попробовать наркотики, условно три группы: внутрисемейные (проблемы в семье, как материальные, так и эмоциональные; наличие страдающих зависимостью родственников); социальные (подростковая среда); личностные.

При этом наиболее частым фактором подростковой наркозависимости является компания сверстников.

"Подросток боится, что, сказав "НЕТ", приобретет репутацию "слишком правильного", "маминого сыночка" и будет исключен из компании", - уточнил нарколог.

Определить, употребляет ребенок наркотики, сложно, учитывая, что некоторые симптомы могут появляться по другим причинам. И все же стоит насторожиться, если проявляются физиологические признаки:

– бледность или покраснение кожи,

– расширенные или суженные зрачки, покрасневшие или мутные глаза,

– несвязная, замедленная или ускоренная речь,

– хронический кашель,

– беспричинное возбуждение, вялость,

– постоянные просьбы дать денег и пропажа ценностей,

– частые телефонные звонки, использование жаргона, "секретные" разговоры,

К очевидным признакам относят:

– следы от уколов (особенно на венах), порезы, синяки;

– бумажки и денежные купюры, свернутые в трубочки;

– закопченные ложки, фольга;

– капсулы, пузырьки, жестяные банки;

– пачки лекарств снотворного или успокоительного действия;

– папиросы в пачках из-под сигарет.

Врачи рекомендуют родителям провести первую беседу о вреде наркотиков, когда ребёнку исполнится 10-12 лет. Именно в этом возрасте дети пробуют первую сигарету, первую рюмку с праздничного стола и т. д.

Если у вас возникли подозрения, что ребенок употребляет наркотические вещества, без промедления обращайтесь за квалифицированной помощью к врачам-психиатрам и психологам. Только специалист поможет разобраться в том, есть ли у подростка проблемы с наркотиками и какое вмешательство требуется.

Обратиться можно по телефону доверия Нижегородского областного наркологического диспансера 8 (831) 433 65 24, служба работает по принципу анонимности.

Помните, только своевременно оказанная помощь на ранних стадиях употребления наркотиков предотвратит развитие серьезных и опасных последствий!

Ранее сообщалось, что диспансеризация помогает выявлять на ранних стадиях хронические неинфекционные заболевания.