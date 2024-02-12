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Общество

Тестирование ДЭГ пройдёт в Нижегородской области 5-6 марта

27 февраля 2024 15:44  [114] Общество

Тестирование дистанционного электронного голосования (ДЭГ) пройдёт в Нижегородской области 5 и 6 марта. Об этом сообщили в региональной избирательной комиссии.

В нашем регионе ДЭГ применяется с 2020 года, когда проходило голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Тогда дистанционно проголосовали более 125 тысяч нижегородцев.

На выборах губернатора Нижегородской области, прошедших в сентябре 2023 года, в формате ДЭГ свои голоса отдали около 8% избирателей.

Принять участие в тестовом голосовании смогут все, кто уже подал заявление для участия в ДЭГ. Тестирование будет проходить на сайте  vybory.gov.ru.

Как пояснила председатель регионального избиркома Маргарита Красилевская, тестовое голосование даст возможность ещё раз проверить технические возможности системы ДЭГ, чтобы в день голосования всё прошло без сбоев.

Напомним, приём заявлений для участия в ДЭГ стартовал 29 января и продлится до 11 марта включительно.

Для подачи заявки необходимо зайти на портал "Госуслуги" и ввести свои данные в заявлении, которое появится при нажатии на баннер "Дистанционное электронное голосование".

Само голосование также пройдёт на портале vybory.gov.ru с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта.

Избиратели Нижегородской области, по данным на 20 февраля, подали 133 680 заявлений для участия в ДЭГ. Избирательным правом в регионе, напомним, наделены 2 483 405 человек.

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Теги:
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