Почти 8% нижегородских избирателей проголосовали через ДЭГ

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Минцифры РФ сравнило результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) с итогами голосования на избирательных участках.
Напомним, в Нижегородской области явка при голосовании на избирательных участках составила 56,01%, явка на ДЭГ - 87%.
Доля голосов на платформе ДЭГ от общего количества голосов в регионе составила 7,8%
На прошедших губернаторских выборах действующий глава региона Глеб Никитин в общей сложности набрал 82,82% голосов.
Как сообщили в Минцифры, за Глеба Никитина свой голос отдали 81,8% избирателей, проголосовавших через ДЭГ. На избирательных участках глава региона получил поддержку 82,9% избирателей.
Ранее Избирательная комиссия Нижегородской области подвела предварительные итоги муниципальных выборов.
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