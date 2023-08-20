Почти 8% нижегородских избирателей проголосовали через ДЭГ Политика

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Минцифры РФ сравнило результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) с итогами голосования на избирательных участках.

Напомним, в Нижегородской области явка при голосовании на избирательных участках составила 56,01%, явка на ДЭГ - 87%.

Доля голосов на платформе ДЭГ от общего количества голосов в регионе составила 7,8%

На прошедших губернаторских выборах действующий глава региона Глеб Никитин в общей сложности набрал 82,82% голосов.

Как сообщили в Минцифры, за Глеба Никитина свой голос отдали 81,8% избирателей, проголосовавших через ДЭГ. На избирательных участках глава региона получил поддержку 82,9% избирателей.

Ранее Избирательная комиссия Нижегородской области подвела предварительные итоги муниципальных выборов.