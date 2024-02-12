Мэрия Нижнего Новгорода обнародовала список аварийных домов под снос в 2024 году Общество

Фото: Алексей Чугунов

Мэрия Нижнего Новгорода составила перечень аварийных домов, которые планируется снести до конца 2024 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском департаменте жилья и инженерной инфраструктуры.

Так, всего в реестр вошли 20 домов, расположенных в Канавинском, Сормовском, Ленинском, Московском и Нижегородском районах города.

Так, до конца года планируется снести многоквартирные дома № 1а и 3 по улице Крановой, дом №114 по улице Зеленодольской, дом №25 по улице Прокофьева, дом №14 по улице Чкалова, многоквартирные дома № 3, 6, 10, 19 по улице Усиевича, многоквартирный дом №8 по улице Грекова, дом №27 по улице Страж революции, дом №7 по улице Орджоникидзе, дом №142а по улице Ильинской, дом №46 по улице Героя Фильченкова, многоквартирные дома № 28 и 36 по улице Коммуны, дома № 36 и 22 по улице 8 Марта, аварийным дом №8 по улице Беломорской и многоквартирный дом №1 по улице Парашютистов.

"Средства на снос аварийных домов будут выделены их регионального и городского бюджетов",- пояснили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры Нижнего Новгорода.

Напомним, два довоенных аварийных дома изымают для расселения в Ленинском районе.