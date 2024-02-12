Дополнительный набор в состав молодежного правительства стартовал в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области стартовал дополнительный набор в состав молодежного правительства. Речь идет об отборе на должности четырех молодежных министров – культуры, информационной политики, транспорта, строительства.

Как сообщили в министерстве молодежной политики региона, новый состав молодежного правительства официально был утвержден 25 декабря 2023 года постановлением правительства Нижегородской области. Действующий на постоянной основе коллегиальный совещательный орган создан для взаимодействия молодежи, проживающей на территории Нижегородской области, с региональными органами исполнительной власти, а также для привлечения молодых людей к участию в общественно-политической и социально-экономической жизни региона.

По словам министра молодежной политики Нижегородской области Светланы Ануфриевой, для претендентов на оставшиеся четыре должности пройдет конкурсный отбор из трех этапов.

"Новый состав молодежного правительства практически сформирован, но нам важно вовлекать молодых в работу всех органов исполнительной власти. Нам нужны люди, увлеченные идеей развития родного региона, готовые предлагать свежие мысли, идеи, которые мы, в свою очередь, оценим и определим их эффективность", - сказала Светлана Ануфриева.

В конкурсном отборе могут принять участие жители Нижегородской области в возрасте от 18 до 35 лет. На первом этапе претенденты на должности молодежных министров должны представить в заочном режиме на портале "Команда правительства" свои анкеты, мотивационный ролик и материалы, подтверждающие активную общественную деятельность. Также надо будет пройти тестирование.

Прием заявок на заочный этап отбора стартует 28 февраля и продлится до 12 марта 2024 года.

По итогам заочного этапа конкурсная комиссия отберет и допустит к следующим испытаниям кандидатов на должности молодежных министров, набравших наибольшее количество баллов. В ходе второго этапа претендентам предстоит пройти углубленную диагностику на базе Корпоративного университета правительства Нижегородской области.

"В состав молодежного правительства войдут самые яркие, талантливые, компетентные молодые люди из Нижегородской области. Проходя многоступенчатый отбор, претенденты получат прекрасную возможность реализовать свой потенциал во благо региона, а по результатам качественной работы в составе молодежного правительства – войти в команду губернатора", – поделилась министр кадровой политики Нижегородской области Екатерина Лебедева.

После успешного прохождения тестов и заданий, оценивающих личные компетенции, будущие члены молодежного правительства допускаются к очному собеседованию у руководителей соответствующих министерств – заключительному этапу отбора.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте министерства молодежной политики и портале "Команда правительства", а также изучив регламент конкурса.

Организатором конкурса является министерство молодежной политики Нижегородской области, соорганизатором – министерство кадровой политики Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что первый в России молодёжный нормотворческой конгресс начал работу в Нижнем Новгороде.