Яйца с антибиотиками поступали на нижегородские прилавки из Кемеровской области

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Куриные яйца с антибиотиками обнаружены в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ".
Согласно данным, в одной из проб яиц, произведённых на фабрике в Кемеровской области, было обнаружено остаточное содержание антибиотиков ципрофлоксацина и энрофлоксацина. Исследования проводились в рамках пищевого мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов.
Информация о полученных результатах направлена в Управление Россельхознадзора по Нижегородской области в целях принятия мер реагирования, в том числе, направленных на вывод данной продукции из оборота.
Специалисты лаборатории уточнили, что действующие в России регламенты не допускают сохранение остаточных количеств используемых для лечения животных антибиотиков в пищевых продуктах. Это объясняется тем, что микроорганизмы в организме человека, которые длительно получаю антибактериальные препараты с пищей, становятся всё более устойчивыми к лекарствам. Это в дальнейшем затрудняет лечение человека.
Ранее главный клинический фармаколог министерства здравоохранения Нижегородской области Игорь Мотылев указал, что устойчивость к антибиотикам – одна из наиболее серьёзных угроз для здоровья.Ранее сообщалось, что производство яиц в Нижегородской области снизилось на 11%.
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