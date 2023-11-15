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Общество

Игорь Мотылев: "Устойчивость к антибиотикам – одна из наиболее серьезных угроз для здоровья"

22 ноября 2023 11:10  [75] Общество

Фото: с сайта medialnn.ru

Антибиотики являются ключевым инструментом в арсенале работников сферы здравоохранения уже более 70 лет, однако постоянное злоупотребление этими препаратами способствовало появлению и распространению антимикробной резистентности – устойчивости микробов к лекарствам, используемым для лечения инфекций.

Что такое резистентность и чем грозит бесконтрольный прием антибиотиков рассказал главный клинический фармаколог министерства здравоохранения Нижегородской области Игорь Мотылев.

- Игорь Михайлович, чем нам может грозить самоназначение лекарства?

- Антибиотики должны назначаться пациентам строго по показаниям, так как созданы для борьбы с бактериальными инфекциями. Основной спектр заболевания, которыми страдает сейчас население — это вирусные. При вирусном заболевании антибиотики никак не могут помочь пациенту и не могут быть показаны. Но есть случаи, когда вирусное заболевание осложняется бактериальной инфекцией. Например, у пациента ОРВИ, и если ее не лечить, то на 4-5 сутки присоединяется бактериальная инфекция. Она вызывает бронхит, пневмонию, которые лечатся только антибиотиками. При вирусном заболевании сразу начинать пить антибиотики абсолютно неправильно, потому что это прямой путь к формированию приобретенной антибиотикорезистентности.

Резистентность – это устойчивость возбудителей к определенным препаратам. То есть бактерии перестают "бояться" антимикробных препаратов и размножаются в организме. Это современная катастрофа, которая надвигается на нас все ближе и ближе.

Одними из основных причин формирования резистентности являются назначение антибиотиков при вирусных заболеваниях и неадекватные методы диагностики – единственным правильным вариантом является бактериальное исследование.

Но даже при правильном назначении пациенты могут нарушать дозировку, кратность применения в сутки и длительность курса. Тогда неуничтоженные бактерии в нашем организме приобретают иммунитет к препарату и больше на него не реагируют.

- Можно ли принимать антибиотики, которые врач прописал, допустим, в прошлом году при таких же симптомах?

- Назначить антибиотики может только врач после личного осмотра и сдачи анализов. Самостоятельно начинать терапию, ориентируясь на прошлые назначения или опыт знакомых, нельзя. В случае возникновения первых признаков ОРВИ можно использовать симптоматическое лечение – принять жаропонижающее для облегчения общего состояния. Затем обязательно обратиться к врачу для дальнейшего лечения.

- Прием антибиотиков, как и многих других лекарств, сопровождается побочными эффектами. Расскажите, как с ними бороться?

- Начнем с того, что безопасных антибиотиков не существует. Каждый антибиотик обладает той ли иной токсичностью в разной степени выраженности. Для каждой группы антибиотиков характерна своя токсичность – это не только влияние на желудок, но и на почки, печень. Побочные эффекты не зависят от дозы или длительности курса лечения, поэтому при возникновении дискомфорта на фоне приема лекарств обращайтесь к лечащему врачу, который их прописал.

Помните, что бесконтрольный, нерациональный прием антибиотиков сегодня может привести нас к крайне плачевным результатам завтра.

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Теги:
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