Конкурс "Семейные династии врачей" стартует в Нижегородской области 1 марта Общество

На фото: Фельдшер Нина Торгушина, заместитель главврача Большемурашкинской ЦРБ Вера Макарова и Екатерина Волкова - студентка 4 курса ПИМУ

В Нижегородской области в рамках программы проведения всероссийского Года семьи стартует конкурс "Семейные династии врачей". Его организаторами выступают региональный Минздрав и Профсоюз работников здравоохранения.

Конкурс, который пройдёт в нашем регионе впервые, продлится с 1 марта до 30 апреля.

К участию в нём приглашаются медики не менее чем в трёх поколениях, работавшие или работающие врачами.

Конкурсантам нужно составить генеалогическое древо своей семьи, поделиться снимками из семейных архивов, рассказать о личных наградах и достижениях.

По итогам конкурса будут определены победители по нескольким номинациям: самые многочисленные, старейшие, научные, творческие и спортивные династии среди нижегородских медработников.

Самые интересные истории врачебных династий будут опубликованы в социальных сетях и СМИ, а в медицинских учреждениях появятся тематические стенды с фотографиями конкурсантов», – рассказала министр здравоохранения региона Галина Михайлова.

Глава Минздрава области Галина Михайлова отметила, что проведение такого состязания будет способствовать укреплению статуса врачей, а также повышению престижа профессии медицинского работника в Нижегородской области.

Положение о конкурсе и формы документов для участия размещены по ссылке.

Напомним, президент Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. Его проведение нацелено на популяризацию государственной политики в сфере защиты семьи, сохранение в России традиционных семейных ценностей.

Церемония открытия регионального Года семьи прошла в Нижнем Новгороде 26 февраля.