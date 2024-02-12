Конкурс "Семейные династии врачей" стартует в Нижегородской области 1 марта

На фото: Фельдшер Нина Торгушина, заместитель главврача Большемурашкинской ЦРБ Вера Макарова и Екатерина Волкова - студентка 4 курса ПИМУ
В Нижегородской области в рамках программы проведения всероссийского Года семьи стартует конкурс "Семейные династии врачей". Его организаторами выступают региональный Минздрав и Профсоюз работников здравоохранения.
Конкурс, который пройдёт в нашем регионе впервые, продлится с 1 марта до 30 апреля.
К участию в нём приглашаются медики не менее чем в трёх поколениях, работавшие или работающие врачами.
Конкурсантам нужно составить генеалогическое древо своей семьи, поделиться снимками из семейных архивов, рассказать о личных наградах и достижениях.
По итогам конкурса будут определены победители по нескольким номинациям: самые многочисленные, старейшие, научные, творческие и спортивные династии среди нижегородских медработников.
Самые интересные истории врачебных династий будут опубликованы в социальных сетях и СМИ, а в медицинских учреждениях появятся тематические стенды с фотографиями конкурсантов», – рассказала министр здравоохранения региона Галина Михайлова.
Глава Минздрава области Галина Михайлова отметила, что проведение такого состязания будет способствовать укреплению статуса врачей, а также повышению престижа профессии медицинского работника в Нижегородской области.
Положение о конкурсе и формы документов для участия размещены по ссылке.
Напомним, президент Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. Его проведение нацелено на популяризацию государственной политики в сфере защиты семьи, сохранение в России традиционных семейных ценностей.
Церемония открытия регионального Года семьи прошла в Нижнем Новгороде 26 февраля.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+