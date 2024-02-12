Старый борский мост полностью закроют с 20 марта
Нижегородка признана автором лучшей просветительской книги страны
Строительство обхода Балахны планируется начать в 2024 году
20 аварийных домов запланированы к сносу в 2024 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
27 февраля 2024 17:34  [114] Лучшие российские фильмы покажут на кинолектории "Знание. Кино" в рамках ВФМ-2024
27 февраля 2024 11:04  [190] ОМК поддержала открытие выставки в Государственном историческом музее
26 февраля 2024 16:53  [533] Теплоход "Николай Жарков" выйдет в навигацию из сормовской акватории в 2025 году
26 февраля 2024 11:55  [301] Здание театра кукол в Дзержинске отремонтируют за 54 млн рублей
26 февраля 2024 10:35  [421] Судно XIX века, построенное в Сормове, поднимут со дна Азовского моря
24 февраля 2024 10:37  [662] Особняк купца Заплатина в центре Нижнего Новгорода отреставрируют за 65 млн рублей
23 февраля 2024 16:04  [790] Литературный вечер "Сквозь призму времени" состоится 24 февраля
23 февраля 2024 12:17  [646] Кинофестиваль "Черноречье Фест" во второй раз проходит в Дзержинске
22 февраля 2024 18:21  [657] Определились нижегородцы - победители конкурса военно-патриотической песни "Во славу Отечества"
22 февраля 2024 17:40  [654] Штаб Захара Прилепина и нижегородское правительство направили агитбригады в зону СВО
Культура и отдых

Лучшие российские фильмы покажут на кинолектории "Знание. Кино" в рамках ВФМ-2024

27 февраля 2024 17:34  [114] Культура и отдых

Кинолекторий "Знание.Кино" начнет свою работу 2 марта на Всемирном фестивале молодежи-2024 в Сочи.

Как сообщили в российском обществе "Знание", в рамках кинолектория состоится показ лучших российских кинокартин последних лет.

Так, участники фестиваля посмотрят фильмы "Чебурашка" (реж. Дмитрий Дьяченко), "Лед-3" (реж. Юрий Хмельницкий), "Нюрнберг" (реж. Николай Лебедев), "Вызов" и "Холоп-2" (реж. Клим Шипенко), "Повелитель ветра" (реж. Игорь Волошин) и "Хронос" (реж. Роман Просвирнин, Дмитрий Аболмасов). 

Также запланирован специальный показ многосерийного фильма "20/22" (реж. Андрей Симонов). Будут представлены и документальные киноленты "Лаборатория смерти. Апокалипсис по-японски" (реж. Овез Нарлиев), "Без срока давности. Жертвоприношение. Дети" (реж. Игорь Холодков.

В рамках кинолектория пройдут лекции и творческие встречи с известными представителями киноиндустрии. Для молодежи выступят кинорежиссер, сценарист, продюсер Клим Шипенко, летчик-космонавт, Герой Российской Федерации, исполнитель одной из ролей в фильме "Вызов" Петр Дубров, актеры и актрисы кино Аристарх Венес, Дарья Кукарских, Сергей Лавыгин, Анна Савранская, советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, педагог Михаил Горевой.

Также среди спикеров актер театра и кино, кинорежиссер, продюсер, радиоведущий Александр Самойленко, генеральные продюсеры фильма "Нюрнберг" Мария Журомская и Эльмира Айнулова, генеральный продюсер картины "Хронос" Дмитрий Белосохов, генеральный продюсер проекта "Сто лет тому вперед" Александр Андрющенко и другие. 

Полная программа кинолектория "Знание.Кино" опубликована на сайте ВФМ.

Ранее сообщалось, что нижегородских делегатов проводили на Всемирный фестиваль молодежи. Мероприятие пройдет в Сочи с 29 февраля по 7 марта.

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кино Молодежь Фестиваль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph