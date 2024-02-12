Лучшие российские фильмы покажут на кинолектории "Знание. Кино" в рамках ВФМ-2024 Культура и отдых

Кинолекторий "Знание.Кино" начнет свою работу 2 марта на Всемирном фестивале молодежи-2024 в Сочи.

Как сообщили в российском обществе "Знание", в рамках кинолектория состоится показ лучших российских кинокартин последних лет.

Так, участники фестиваля посмотрят фильмы "Чебурашка" (реж. Дмитрий Дьяченко), "Лед-3" (реж. Юрий Хмельницкий), "Нюрнберг" (реж. Николай Лебедев), "Вызов" и "Холоп-2" (реж. Клим Шипенко), "Повелитель ветра" (реж. Игорь Волошин) и "Хронос" (реж. Роман Просвирнин, Дмитрий Аболмасов).

Также запланирован специальный показ многосерийного фильма "20/22" (реж. Андрей Симонов). Будут представлены и документальные киноленты "Лаборатория смерти. Апокалипсис по-японски" (реж. Овез Нарлиев), "Без срока давности. Жертвоприношение. Дети" (реж. Игорь Холодков.

В рамках кинолектория пройдут лекции и творческие встречи с известными представителями киноиндустрии. Для молодежи выступят кинорежиссер, сценарист, продюсер Клим Шипенко, летчик-космонавт, Герой Российской Федерации, исполнитель одной из ролей в фильме "Вызов" Петр Дубров, актеры и актрисы кино Аристарх Венес, Дарья Кукарских, Сергей Лавыгин, Анна Савранская, советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, педагог Михаил Горевой.

Также среди спикеров актер театра и кино, кинорежиссер, продюсер, радиоведущий Александр Самойленко, генеральные продюсеры фильма "Нюрнберг" Мария Журомская и Эльмира Айнулова, генеральный продюсер картины "Хронос" Дмитрий Белосохов, генеральный продюсер проекта "Сто лет тому вперед" Александр Андрющенко и другие.

Полная программа кинолектория "Знание.Кино" опубликована на сайте ВФМ.

Ранее сообщалось, что нижегородских делегатов проводили на Всемирный фестиваль молодежи. Мероприятие пройдет в Сочи с 29 февраля по 7 марта.