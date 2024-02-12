Памятник героям Первой мировой войны откроют в Нижнем Новгороде весной 2024 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Памятник героям Первой мировой войны откроют в парке Кулибина в Нижнем Новгороде весной 2024 года. Об этом заявил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович на пресс-конференции в НОИЦ 27 февраля.



"Торжественное открытие памятника состоится весной к моменту завершения благоустройства парка", - пояснил Олег Беркович.

Председатель НРО " Российское военно-историческое общество" Николай Лешков добавил, что для памятника в форме унтер-офицера позировал член общества Алексей Груздев.

Напомним, что благоустройство парка им. Кулибина в Нижнем Новгороде стартовало в середине июня прошлого года. На него было выделено 123,3 млн рублей.