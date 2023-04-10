Парк Кулибина в Нижнем Новгороде будет благоустроен за 123,3 млн рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Парк Кулибина в Нижнем Новгороде будет благоустроен за 123,3 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, подрядчика на проведение работ ищет администрация Нижегородского района.

Как сообщалось ранее, проектом благоустройства предусмотрены замена ограждения, установка новых малых архитектурных форм, ремонт шахматного павильона.

Также в парке должна появиться новая детская площадка с различным оборудованием для разных возрастов.

Кроме того, в пространстве будет проведено озеленение, высажены новые деревья и кустарники.

Подрядчик будет определен 11 мая, а благоустройство должно завершиться к 1 сентября 2023 года.

Напомним, что изначально благоустройство в парке им.Кулибина планировалось провести в 2021 году. Подрядчик на работы был найден в июле, однако было принято решение перенести благоустройство на 2022 год, но реализация проекта была вновь перенесена на 2023 год в связи со строительством метро.

В 2022 году за благоустройства парка им. Кулибина в 2023 году в рамках федерального проекта ФКГС нацпроекта "Жильё и городская среда" проголосовало 3 835 жителей Нижегородского района.

Для благоустройства в 2023 году был разработан новый проект.