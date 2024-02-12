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Общество

Милош Бикович и Эмир Кустурица станут спикерами на ВФМ-2024

27 февраля 2024 18:12  [92] Общество

Известный сербский и российский актер Милош Бикович, а также один из популярных режиссеров в мире Эмир Кустурица стант спикерами марафона "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи-2024 в Сочи. Об этом сообщили в российском обществе "Знание".

Согласно информации, в рамках марафона ожидается выступление порядка 100 спикеров из разных сфер.

"Русская культура близка моему сердцу. Так чувствую не только я, но верю, и многие сербы. Можно сказать, мы два народа с одной душой, с одним культурным кодом. Наши исторические судьбы очень похожи, и эту связь сложно разорвать. Мне нравится сниматься в России, я люблю российское кино. Каждый год в стране снимают десятки картин, в которых говорится о неизбежных вызовах, затрагиваются вопросы сохранения культурных и духовных ценностей. Часто сложные темы поднимают молодые талантливые создатели. И это удивительно. Я верю в молодое поколение России", - сказал Милош Бикович.

"Пообщаться с российскими и зарубежными лекторами, задать вопросы, получить знания смогут не только 20 тысяч участников фестиваля, это станет доступно для ребят со всего мира, потому что самые яркие выступления будут транслироваться на нашем "Знание.ТВ", - рассказал гендиректор РО "Знание" Максим Древаль.

Среди российских лекторов, в частности, заявлены сенатор РФ, трёхкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе, Герой РФ Александр Карелин, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернаторы регионов и мэры городов.

Среди зарубежных лекторов значатся турецкие актёры Бурак Озчивит и Сыла Тюркоглу, чемпион мира по футболу Роберто Карлос. Имена многих спикеров назовут непосредственно перед стартом марафона.

Ранее сообщалось, что лучшие российские фильмы покажут на кинолектории "Знание. Кино" в рамках ВФМ-2024.

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Теги:
Молодежь Фестиваль
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