Ревизию всех памятников героям ВОВ проведут в Нижегородской области Общество

Ревизию всех памятников, посвященных победе в Великой Отечественной войне, проведут в Нижегородской области в 2024 году. Об этом сообщил заместитель губернатора Олег Беркович на пресс-конференции в НОИЦ 27 февраля.

"По поручению губернатора Глеба Никитина, мы должны привести памятники и захоронения, находившиеся в неудовлетворительном состоянии, в порядок к 80-летию Победы", - рассказал Олег Беркович.

Замгубернатора также добавил, что в настоящее время НРО "Российское военно-историческое общество" занимается разработкой концепции обновления парка Победы на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что памятник героям Первой мировой войны откроют в Нижнем Новгороде весной 2024 года.